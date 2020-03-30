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30.03.2020 - 15:09 |

Sefirin Kızı bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Sefirin Kızı 15.bölüm fragmanı yayınlandı

Corona virüs nedeniyle setlerin ara verilmesi konusu gündemde bulunuyor. Sefirin Kızı, pazartesi akşamları Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. İzleyiciler dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı. Peki Sefirin Kızı bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Sefirin Kızı bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Sefirin Kızı 15.bölüm fragmanı yayınlandı

Emre Kabakuşak'ın yönetmenliğini yaptığı Sefirin Kızı dizisinin senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem yazıyor. Sefirin Kızı geçen hafta 14.bölümü ile ekranlara geldi. 15.bölümde neler olacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

SEFİRİN KIZI BU AKŞAM VAR MI?

Star TV 30 Mart yayın akışında saat 20.00'da Sefirin Kızı dizisinin yeni bölümü yer almaktadır.

SEFİRİN KIZI 15.YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Engin Akyürek, Neslihan Atagül Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu, Doğukan Polat, Hivda Zizan AlP ve Özlem Çakar Yalçınkaya'nın oyuncu kadrosunda yer aldığı Sefirin Kızı dizisinin 15.bölümünde Gediz Sancar’ı katil olmaktan vazgeçirir ama bu sefer kendisi Akın’a olan öfkesine yenik düşer. Hep içine attığı yükler onu dağıtır ve katil olmanın eşiğine gelir.

Sancar, en büyük sınavının can almak değil can vermek olduğunu anlar. Menekşe’nin hamile olduğunu öğrenir ve kahrolur. Bu haberi Nare’ye ve Melek’e nasıl verecektir?

Menekşe konağa geri döner ve düşük tehlikesini kullanarak konak halkının üzerine kabus gibi çöker. Ama Gülsiye’nin de onun için kabus gibi planları vardır.

Nare Sancar’dan Menekşe’nin hamilelik haberini aldığında, çok büyük bir farkındalık yaşar. Kendisine, Sancar’a ve dokuz yıldır tüm yaşadıklarına ilk defa dışardan bakmayı başarır. Onların sevdası, gerçekten imkansızdır.

 

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