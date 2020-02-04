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04.02.2020 - 09:03 |

Sefirin Kızı dizisi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı?

Sefirin Kızı dizisi 7. son bölüm ile Star TV ekranında izleyici ile buluştu. Başrollerinde Engin Akyürek, Neslihan Atagül'ün yer aldığı Sefirin Kızı dizisinde Sadıçlar, belediyeyi dolandırdıkları iddiası ile hapse girdi. Halise yıllar sonra, Refika'nın kendisinden sakladığı gizli bilgiyi Kavruk sayesinde öğrenirken Akın kurduğunu zannettiği tuzağın içerisine düştü. Sancar'ın yıllar önce oluşturduğu paravan şirketlerin arkasında yer alan ismin Akın olarak çıkması herkesi şaşkına çevirdi. Peki Sefirin Kızı ekrana gelen son bölüm ardından 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sefirin Kızı dizisi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı?

Sefirin Kızı dizisi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Ekrana gelen 7. son bölüm ardından dizinin takipçileri Sefirin Kızı 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna arama motoru üzerinden yanıt bulmaya çalışıyor. Sefirin Kızı dizisi ekrana gelen son bölümde Sadıçlar, yıllar önce belediyeyi dolandırdıkları iddiası ile hapse atıldı. Nejdet'i bir şekilde kendi koğuşuna aldıran Sancar, bu olayın ardındaki ismin annesi olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı. Gediz ve Sancar'ın içeride geçirdikleri süre zarfında konuşmaya bolca fırsatları oldu. Yaşananlar ikili tarafından bir bir anlatılırken Sancar'ın yıllar önce belediyeyi dolandırdıkları esnada oluşturdukları paravan şirketlerin ardında Akın isminin çıkması ile Sancar ve Gediz özgürlüğüne kavuştu.

SEFİRİN KIZI 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı dizisi 8. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı andan itibaren haberimizde yer alacaktır.

 

 

 

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