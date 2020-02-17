Sefirin Kızı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Sefirin Kızı dizisi 9. yeni bölümde neler yaşanacak?

Sefirin Kızı dizisi 9. yeni bölüm ile bu akşam ekrana gelecek. Pazartesi akşamları ekrana gelen Sefirin Kızı dizisinde bu hafta Müge'ye Akın hakkındaki gerçekleri gösteren Nare'nin çabaları bir kez daha sonuçsuz kalacak. Yaşanan bu durum Nare'yi derinden yaralarken bu duruma yine koşulsuz şartsız inanacak olan isim Gediz olacak. Nare'ye ev tutan Sancar'ın bu yaptığı annesi Halise tarafından hoş karşılanmasa da Sancar'ın bu konudaki kararlılığı karşısında kimse tutunamayacak. Sancar, Akın ile ilgili gerçekleri öğrendiğinde nasıl bir reaksiyon gösterecek. Sefirin Kızı 9. yeni bölüm ile bu akşam Star TV ekranında! İşte Sefirin Kızı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu...

SEFİRİN KIZI DİZİSİ KONUSU

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

SEFİRİN KIZI DİZİSİ 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI KİMLER?

Engin Akyürek (Sancar Efeoğlu)

Neslihan Atagül Doğulu (Nare)

Uraz Kaygılaroğlu (Gediz)

Doğukan Polat (Yahya)

Hivda Zizan Alp (Elvan)

Özlem Çakar Yalçınkaya (Refika)

Erhan Alpay (Akın)

Erdal Küçükkömürcü (Güven)

Gonca Cilasun (Halise)

Tülin Yazkan (Menekşe)

Esra Kızıldoğan (Müge)

Cemre Öktem (Zehra)

Edip Tepeli (Kavruk Ömer)

Beren Gençalp (Melek)

SEFİRİN KIZI DİZİSİ 9. BÖLÜM 2. FRAGMANI

SEFİRİN KIZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sefirin Kızı dizisi Bodrum ve İstanbul'da çekiliyor.