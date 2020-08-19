Sefirin Kızı ne zaman başlayacak? Sefirin Kızı yeni sezon tarihi...

Geçtiğimiz dönemde Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Sefirin Kızı dizisinin yeni bölümleri için sabırsızlık devam ediyor. Nare ve Sancar'ın aşkı adeta tüm izleyenleri büyüledi. Peki bu aşk tekrar ne zaman ekrana gelmeye başlayacak? Sefirin Kızı ne zaman başlayacak?

SEFİRİN KIZI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sefirin Kızı dizisinin yeni sezon tarihi henüz duyurulmadı. Dizinin yeni bölümleri için tarih yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı 18. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

SEFİRİN KIZI SEZO FİNALİNDE NELER OLDU?

Ne yalan ne destan olabilen Nare ile Sancar, şimdi çocukları için endişeden kahrolan bir anne ile babadırlar. Kaza yapan ve ciddi bir beyin travması geçiren Kavruk bulunur, ama Melek ortada yoktur. Nare ile Sancar bütün kavgalarını bir kenara bırakıp kızlarını bulmaya çalışırlar. Melek kaybolunca velayet davası ertelenmiştir. Önce kızlarını bulup sonra onun için savaşa gireceklerdir.

Gediz, bu tablonun içinde iyice yabancı hisseder. Ona ne velayet davasını ne de Melek’in kaybolduğunu haber vermemişlerdir. Ancak kapıya gelen bir sürpriz, Gediz’i tüm bu olayların ortasına taşır.