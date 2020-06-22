Sefirin Kızı ne zaman sezon finali yapıyor? Yeni bölümde neler olacak?

Sefirin Kızı corona virüs devam ederken kaldığı yerden devam etmişti. Bugün akşam ise dizi sezon finali yapacak. İzleyiciler sezon finalini kaçırmak istemezken Melek bulunacak mı? Nare kaçırılacak mı? Sancar o denizin dibinde boğulacak mı? soruları epey soruluyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ne yalan ne destan olabilen Nare ile Sancar, şimdi çocukları için endişeden kahrolan bir anne ile babadırlar. Kaza yapan ve ciddi bir beyin travması geçiren Kavruk bulunur, ama Melek ortada yoktur. Nare ile Sancar bütün kavgalarını bir kenara bırakıp kızlarını bulmaya çalışırlar. Melek kaybolunca velayet davası ertelenmiştir. Önce kızlarını bulup sonra onun için savaşa gireceklerdir.

Gediz, bu tablonun içinde iyice yabancı hisseder. Ona ne velayet davasını ne de Melek’in kaybolduğunu haber vermemişlerdir. Ancak kapıya gelen bir sürpriz, Gediz’i tüm bu olayların ortasına taşır.

Nare çocuğunu ararken, Akın’ın onun hakkında başka planları vardır ve bu sefer kendisine çok güçlü bir ortak bulmuştur; Kahraman. Kahraman’dan Melek’i kullanarak Nare’yi kaçırmasını ister. Ancak Kahraman’ın kendine has yöntemleri vardır ve izlediği yol önce büyük bir mutluluğa, sonra Sancar’ın bir denizin dibinde ölümle karşı karşıya kalmasına sebep olur.

Melek bulunacak mı? Nare kaçırılacak mı? Sancar o denizin dibinde boğulacak mı?

Denizin dibinde onlar çocukken başlayan bu sevda, şimdi bir çocukları varken yine denizin dibinde mi son bulacak?