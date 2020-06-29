Sefirin Kızı neden yok? Sefirin Kızı yeni (bölüm) sezon ne zaman?

Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Sefirin Kızı büyük ilgi görmeye devam ediyor. STAR TV'nin büyük beğeniyle izlenilen dizisi Sefirin Kızı bu akşam neden yok? Sefirin Kızı geçtiğimiz hafta sezon finali yaptı. İzleyiciler ise yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor.

SEFİRİN KIZI YENİ SEZON NE ZAMAN?

Sefirin Kızı dizisinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı. Dizinin yayın tarihi açıklandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz. Peki dizinin son bölümünde neler yaşandı?

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ne yalan ne destan olabilen Nare ile Sancar, şimdi çocukları için endişeden kahrolan bir anne ile babadırlar. Kaza yapan ve ciddi bir beyin travması geçiren Kavruk bulunur, ama Melek ortada yoktur. Nare ile Sancar bütün kavgalarını bir kenara bırakıp kızlarını bulmaya çalışırlar. Melek kaybolunca velayet davası ertelenmiştir. Önce kızlarını bulup sonra onun için savaşa gireceklerdir.

Gediz, bu tablonun içinde iyice yabancı hisseder. Ona ne velayet davasını ne de Melek’in kaybolduğunu haber vermemişlerdir. Ancak kapıya gelen bir sürpriz, Gediz’i tüm bu olayların ortasına taşır.