Sefirin Kızı oyuncuları kimler, konusu nedir? Sefirin Kızı nerede çekiliyor?

Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Sefirin Kızı dizisi hakkında meraklı arayış devam ediyor. Her hafta dizinin yayın saatinde merak edilen sorular peş peşe araştırılıyor. İşte dizi hakkında en çok soruların soruların yanıtları...Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Sefirin Kızı dizisi hakkında meraklı arayış devam ediyor. Her hafta dizinin yayın saatinde merak edilen sorular peş peşe araştırılıyor. İşte dizi hakkında en çok soruların soruların yanıtları...



SEFİRİN KIZI OYUNCULARI KİMLER?



Engin Akyürek

Neslihan Atagül Doğulu

Uraz Kaygılaroğlu

Doğukan Polat

Hivda Zizan Alp

Özlem Çakar Yalçınkaya

Erhan Alpay

Erdal Küçükkömürcü

Gonca Cilasun

Tülin Yazkan

Esra Kızıldoğan

Cemre Öktem

Edip Tepeli

Beren Gençalp



SEFİRİN KIZI NEREDE ÇEKİLİYOR?



Dizi çekimleri Muğla ve Montenegro'da gerçekleştirilmektedir.



SEFİRİN KIZI KONUSU NEDİR?



Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.



Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.



Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.