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26.09.2020 - 23:16 | | DHA

Şehir eşkıyaları dehşet saçmıştı! İlk kez konuştu

Bahçelievler'de 4 kişi tarafından darp edildikten sonra dere yatağına atılan Suriye uyruklu Muhammed Selmo, "Bir kişi cebimdeki 5 bin 700 liramı aldı diğeri de telefonumu aldı. Bir kişi de yüzüğümü istedi. Ben vermek istemeyince beni tutup aşağıya attılar" dedi.

Şehir eşkıyaları dehşet saçmıştı! İlk kez konuştu

Bahçelievler'de Suriye uyruklu Muhammed Selmo'nun 4 şüpheli tarafından otomobil alma bahanesiyle gasp edilip, feci şekilde dövüldükten sonra dere yatağına atıldığı görüntüleri ortaya çıkmıştı. Olayın ardından ağır şekilde yaralanıp 4 gün hastanede kaldığı öğrenilen Muhammed Selmo yaşadıklarını anlattı.

Koluna platin takıldığını söyleyen Muhammed Selmo, otomobiliyle gezerken yanına 4 kişinin gelip otomobil satıp satmadığını sorduğunu kendisinin de sattığını söylemesi üzerine 4 kişinin aracı görmek istediğini söyledi. Selmo şöyle devam etti: "200-300 metre  sonra kaç model olduğunu kaç para istediğimi sordular. Ben fiyatı söyledim. 'Gel bakalım motoru nasıl?' dediler. Arka koltukta oturan bir kişi bana silah doğrultu 'Hareket yapma ne kadar paran varsa ver' dedi. Ben bende para olmadığını söyledim. Kafama vurmaya başladılar. Bana küfür edip ne kadar para kazandığımı sordular. Bana vurup 'Sende para vardır' dediler"  

Kendisini otomobilden indirip darp ettiklerini söyleyen Selmo, "Bir kişi cebimdeki 5 bin 700 liramı aldı diğeri de telefonumu aldı. Bir kişi de yüzüğümü istedi. Ben vermek istemeyince beni tutup aşağıya attılar. Oradan çıktıktan sonra hastaneye gittim 4 gün hastanede yattım. Hastanede koluma platin takıldı" diye konuştu.

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