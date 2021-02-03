Şehir farklı yöntem aynı! Silahlarla ortaya çıkıp, kabusu yaşattılar

İzmir Bornova Yeşilova Mahallesi Kamil Tunca Caddesi üzerindeki akaryakıt istasyonuna saat 02.00 sıralarında gelen şüpheli, montunun içine sakladığı pompalı tüfeği çıkartıp, market bölümündeki çalışanlardan kasayı açmasını istedi. Kasadaki 2 bin 200 TL'yi alan şüpheli kaçtı. Çalışanlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen çok sayıda polis ekibi, Emre K. olduğu belirlenen şüpheliyi kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Soygun anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.



Görüntülerde şüphelinin, montunun içinden çıkardığı pompalı tüfeği çalışanlara doğrulttuktan sonra paraları alıp, hızla kaçması yer alıyor.



Şüpheli Emre K.’nin soygun öncesi bir pastane çalışanına doğrulttuğu tüfeği havaya ateşleyip, kaçtığı ortaya çıktı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

SİLAHI KASİYER VE MÜŞTERİLERE DOĞRULTTU

Bir soygun olayı da iki hafta önce Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde elektronik eşya satan bir mağazada meydana geldi. Mağazaya müşteri gibi gelen ve kasada bekleyen bir kişi, üzerinde bulunan silahı kasiyere ve çevrede bulunan diğer müşterilere doğrulttu. Soyguncu, kasiyer kadına kasaları açmasını söyledi. Kasiyer kadın da kasada bulunan paraları bir poşete doldurarak soyguncuya verdi. Paraları alarak kaçan soyguncu kısa sürede yakalandı. Soyguncu çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezavine konuldu. Öte yandan soygun anı da kameraya yansıdı. Görüntülerde kasada bekleyen soyguncu silahı, kasiyer kadına ve mağazada bulunan diğer müşterilere doğrultuyor. Korkan müşteriler ile hemen yan tarafta bulunan başka bir kasiyer kadının soyguncunun yanından uzaklaşması kameraya yansıyor.