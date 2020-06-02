Şehirler arası seyahat için HES kodu nereden ve nasıl alınır? SMS ile HES kodu nasıl alınır?

HES kodu nereden alınır sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 1 Haziran itibariyle şehirler arası seyahat yasağının kaldırılmasının ardından toplu taşıma araçları ile seyahat edecek vatandaşlar için HES kodu alma zorunluluğu bulunuyor. Özel araçlar ile seyahat edecek olan vatandaşlar için HES kodu alma zorunluluğu ise devam ediyor. Peki HES kodu nereden ve nasıl alınır? SMS ile HES kodu almak mümkün mü?

HES KODU NASIL ALINIR?

Sağlık Bakanlığı'nın seyahat için şart koştuğu uygulamalardan birisi olan HES kodu, uçak, tren, otobüs gibi seyahat araçlarında zorunlu olacak. HES kodu bulunmayan kişiler yolculuk yapamayacak. HES kodu alınmasının asıl amacı ise tamamıyla kişinin sağlık durumunu gözden geçirmek ve beraber yolculuk yapacağı kişilerin olumsuz bir durumunun olup olmadığını göstermek olacak. HES kodu almak için 2 farklı yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden ilki, akıllı telefon sahibiyseniz cep telefonunuza Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasını indirmeniz olacaktır. Eğer akıllı bir telefona sahip değilseniz ve internet erişiminiz bulunmuyorsa, HES kodu almak için SMS yöntemini kullanabilirsiniz. Bu yöntemler HES kodu alma için yeterli olacak ve otobüs, tren, uçak gibi toplu taşıma araçları ile seyahatinize olanak sağlayacaktır.

HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturuluyor.

Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabiliyor.

SMS İLE HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)