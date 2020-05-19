Şehirler arası seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, kimler seyahat izin belgesi alabilir?

Seyahat izin belgesi nasıl alınır sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bayramda uygulanacak olan dört günlük sokağa çıkmma yasağı öncesinde bulundukları şehirlerden giriş çıkışların yasak olduğu şehirlere seyahat etmek isteyen vatandaşlar seyahat izin belgesi nasıl alınır sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Alınan yeni corona virüs kararları kapsamında 14 Büyükşehir ve Zonguldak'ta devam eden giriş-çıkış kısıtlaması devam etti. Bayramda dört gün süreyle 81 ilin tamamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Peki Seyahat izin belgesi nasıl alınır, kimler başvurabilir?

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

"Seyahat İzin Belgesi" başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.Seyahat İzin Kuruluna iletilecek başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınıyor.

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek.

Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.

SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KİMLER SEYAHAT İZİN BELGESİ ALABİLİR?

İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelgeyi valiliklere gönderdi. Uygulamaya ilişkin istisnalara yer verilen genelgede

Seyahat İzin Belgesi alabilecek kişiler şu şekilde sıralandı:

"- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya önceden alınmış doktor randevusu, kontrolü olanlar.

- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar.

- Ölüm nedeni Kovit-19 olanlar hariç 4 kişiyi geçmemek şartıyla cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar.

- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.

- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar.

- Ceza infaz kurumlarından salıverilenler

- Yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar."

- İzin belgesi özel araçlarda, yolcu sayısıyla sınırlı