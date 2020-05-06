Şehirler arası seyahat yasağı sona erdi mi? Özel araçla şehirler arası seyahat etmek münkün mü? Yasağın kaltığı 7 il hangileri?
Şehirler arası seyahat yasağı uygulaması ile ilgili hafta başında gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada şehirler arası giriş çıkış yasağının 7 il hariç devam edeceğini duyurdu. Peki Şehirler arası seyahat yasağı kalkan 7 il hangileri, özel araçla şehirler arası seyahat etmek mümkün mü?
Corona virüs tedbirleri kapsamında ilk olarak 3 Nisan tarihinde 30 Büyükeşhir ve Zonguldak'ta uygulanmaya başlanan giriş çıkış yasağı 19 Nisan tarihinde 15 gün süre ile daha uzatılmıştı. Son olarak 3 Mayıs tarihinde sona eren giriş çıkış yasağı için 4 Mayıs'ta gerçekleştirilecek kabine toplantısı için bir günlük bir uzatma daha yapılmıştı. 4 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şehirler arası seyahat kısıtlaması kapsamında 7 şehire giriş çıkış yasağının kaldırıldığını duyurmuştu. Geri kalan 24 şehir için ise giriş çıkış yasağı sürüyuor. İşte giriş çıkış yasağının sürdüğü 24 şehir ve sona eren 7 şehir isimleri....
"Bu hafta sonu da sokağa çıkma sınırlaması uygulaması sürecek"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta sonu da sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını sürdüreceklerini belirterek, şu bilgileri verdi:
"Halen 31 ilde uygulanan şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırmasını, ilk etapta, bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Bu illerimiz, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır. Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacak, gelişmelere göre karar vereceğiz. Diğer 24 ilimizdeki giriş-çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.
24 BÜYÜKŞEHİR'E GİRİŞ ÇIKIŞ KISITLAMASI DEVAM EDİYOR!
Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi
Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi
Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van - Van Büyükşehir Belediyesi