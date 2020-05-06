MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Şehirler arası seyahat yasağı sona erdi mi? Özel araçla şehirler arası seyahat etmek münkün mü? Yasağın kaltığı 7 il hangileri?
ABONE OL
06.05.2020 - 09:56 |

Şehirler arası seyahat yasağı sona erdi mi? Özel araçla şehirler arası seyahat etmek münkün mü? Yasağın kaltığı 7 il hangileri?

Şehirler arası seyahat yasağı uygulaması ile ilgili hafta başında gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada şehirler arası giriş çıkış yasağının 7 il hariç devam edeceğini duyurdu. Peki Şehirler arası seyahat yasağı kalkan 7 il hangileri, özel araçla şehirler arası seyahat etmek mümkün mü?

Şehirler arası seyahat yasağı sona erdi mi? Özel araçla şehirler arası seyahat etmek münkün mü? Yasağın kaltığı 7 il hangileri?

Corona virüs tedbirleri kapsamında ilk olarak 3 Nisan tarihinde 30 Büyükeşhir ve Zonguldak'ta uygulanmaya başlanan giriş çıkış yasağı 19 Nisan tarihinde 15 gün süre ile daha uzatılmıştı. Son olarak 3 Mayıs tarihinde sona eren giriş çıkış yasağı için 4 Mayıs'ta gerçekleştirilecek kabine toplantısı için bir günlük bir uzatma daha yapılmıştı. 4 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şehirler arası seyahat kısıtlaması kapsamında 7 şehire giriş çıkış yasağının kaldırıldığını duyurmuştu. Geri kalan 24 şehir için ise giriş çıkış yasağı sürüyuor. İşte giriş çıkış yasağının sürdüğü 24 şehir ve sona eren 7 şehir isimleri....

"Bu hafta sonu da sokağa çıkma sınırlaması uygulaması sürecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta sonu da sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını sürdüreceklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Halen 31 ilde uygulanan şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırmasını, ilk etapta, bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Bu illerimiz, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır. Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacak, gelişmelere göre karar vereceğiz. Diğer 24 ilimizdeki giriş-çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.

24 BÜYÜKŞEHİR'E GİRİŞ ÇIKIŞ KISITLAMASI DEVAM EDİYOR!

Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi
Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi
Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van - Van Büyükşehir Belediyesi

 

 

Corona Virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: İmmün plazma tedavisi hastaları çabuk iyileştiriyorSağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, corona virüs hastalığında uygulanan immün plazma tedavisinin hastaları çabuk iyileştirdiğini söyledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

20 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak, yasak kalktı mı? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün?

20 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak, yasak kalktı mı? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün?

6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

Bayram ne zaman, ayın kaçında? Ramazan Bayramı tatili kaç gün 2020?

Bayram ne zaman, ayın kaçında? Ramazan Bayramı tatili kaç gün 2020?

Sıradaki Haber