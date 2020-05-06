Şehirler arası seyahat yasağı sona erdi mi? Özel araçla şehirler arası seyahat etmek münkün mü? Yasağın kaltığı 7 il hangileri?

Corona virüs tedbirleri kapsamında ilk olarak 3 Nisan tarihinde 30 Büyükeşhir ve Zonguldak'ta uygulanmaya başlanan giriş çıkış yasağı 19 Nisan tarihinde 15 gün süre ile daha uzatılmıştı. Son olarak 3 Mayıs tarihinde sona eren giriş çıkış yasağı için 4 Mayıs'ta gerçekleştirilecek kabine toplantısı için bir günlük bir uzatma daha yapılmıştı. 4 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şehirler arası seyahat kısıtlaması kapsamında 7 şehire giriş çıkış yasağının kaldırıldığını duyurmuştu. Geri kalan 24 şehir için ise giriş çıkış yasağı sürüyuor. İşte giriş çıkış yasağının sürdüğü 24 şehir ve sona eren 7 şehir isimleri....

"Bu hafta sonu da sokağa çıkma sınırlaması uygulaması sürecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta sonu da sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını sürdüreceklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Halen 31 ilde uygulanan şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırmasını, ilk etapta, bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Bu illerimiz, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır. Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacak, gelişmelere göre karar vereceğiz. Diğer 24 ilimizdeki giriş-çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.

24 BÜYÜKŞEHİR'E GİRİŞ ÇIKIŞ KISITLAMASI DEVAM EDİYOR!

Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi

Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi

Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi

Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi

Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi

Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi

Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi

Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Van - Van Büyükşehir Belediyesi