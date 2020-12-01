Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Özel araçla hafta sonu seyahat kısıtlaması olacak mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlamalar yeniden başladı. 1 Kasım Salı günü devreye giren yasaklar neticesinde seyahat kısıtlaması da söz konusu oldu. Bu dönemde şehir değişikliği yapacak olanların araştırdığı konulardan olan seyahat kısıtlamasından muaf olanlar da belli oldu. İşte, ayrıntılar...

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

Hafta içi ve hafta sonu getirilen sokağa çıkma yasağı ile şehirler arası seyahat kısıtlaması da uygulanmaya başlıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamayla genelgede belirtilen mazerete sahip olmayan kişilerin şehirlerarası seyahatleri toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) ile olacaktır.

SEYAHAT YASAĞINDAN KİMLER MUAF?

İşi ile ilgili alakasını belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecektir.

1. Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;

* Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

* Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

* Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

* ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

* Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

* Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

* Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya Bakanlığa ait E­BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarla seyahat edilebilecek.



