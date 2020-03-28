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28.03.2020 - 09:23 |

Şehirler arası yolculuk özel araçla yasak mı? Şehirler arası yolculuk izni nasıl olacak?

Corona virüsü salgını nedeniyle ülkemizde alınan tedbirler her geçen gün büyüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada şehirler arası yolculuk hakkında da konuştu. Şehirler arası yolculukta bazı kısıtlamaların getirildiğini dile getiren Erdoğan, vatandaşları meraklandırdı. Peki Şehirler arası yolculuk özel araçla yasak mı? Şehirler arası yolculuk nasıl olacak, yasak mı? İşte şehirler arası yolculuk hakkında bilinmesi gerekenler...

Şehirler arası yolculuk özel araçla yasak mı? Şehirler arası yolculuk izni nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 maddelik corona virüsü tedbirlerini açıkladı. En önemli açıklamalardan biri de Şehirler arası yolculuk oldu. Toplu alanların günden güne azalmasını sağlayarak güvenli bir ortam yaratmaya çalışan yetkililer, vatandaşı arayışa geçirdi. Konu hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler,Şehirler arası yolculuk özel araçla yasak mı? Şehirler arası yolculuk nasıl olacak, yasak mı? sorularına cevap arıyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı o açıklama...

ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YASAK MI?

Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda aldıkları yeni tedbir paketini hayata geçirmeyi kararlaştırdıklarını belirten Erdoğan, hepsinin de milletin sağlığı, huzuru, güvenliği ve geleceği için uygulanacak bu tedbirlerden şehirler arası yolculuk maddesini şöyle açıkladı:

"Şehirler arası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır."

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