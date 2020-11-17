Şehit asker, Hakkari'de düzenlenen törenle memleketine uğurlandı

Çukurca ilçesi Kulika Dağı bölgesinde icra edilen 'Şehit Uzman Çavuş Ahmet Tunç' operasyonu kapsamında sızma girişiminde bulunan teröristler taciz ateşi açtı. Açılan ateşte Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz şehit oldu. Şehit askerin cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından ambulansla Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'na getirilerek, tören düzenlendi.

Törene, Hakkari Valisi Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, siyasi parti temsilcileri, asker ve polisler katıldı. Törende, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralı uygulandı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un Türk bayrağına sarılı tabutu, tören alanına getirildi. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından, özgeçmişi okunan şehit Topuksuz, yapılan duaların ardından ambulansla Van'a, oradan da uçakla memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.