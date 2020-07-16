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16.07.2020 - 09:21 | | DHA

Şehit ateşi Manisa'ya düştü

Van'dan kalkan keşif uçağının görevden dönerken kırıma uğraması sonucunda şehit olan 2'si pilot 5'i teknik personelden özel harekat polisi Onur Ramazan Bayram'ın Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki babaocağına şehit ateşi düştü.

Şehit ateşi Manisa'ya düştü

Manisa'nın Alaşehir ilçesi, bir hafta içinde ikinci şehidinin yasını yaşıyor. Van'da keşif için havalanan uçak, görevden dönerken Artos Dağı'na çarpması sonucu 2'si pilot 5'i teknik personel olmak üzere toplamda 7 polis şehit oldu. Kırıma uğrayan uçakta bulunan özel harekat polisi Onur Ramazan Bayram'ın (30) şehit olduğu haberi Manisa'nın Alaşehir ilçesinin Soğuksu Mahallesinde ikamet eden ailesine ulaştı.

Acı haberi Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkan Vekili Muammer İbişoğlu, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Başçavuş Coşkun Akçay, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan'dan alan baba Nail Bayram ve anne Semra Bayram, büyük üzüntü yaşadı. Bekar olduğu öğrenilen şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin ailesi ve yakınlarını, protokol üyeleri ile mahalle sakinleri teskin etti.

ALAŞEHİR'DE BİR HAFTA İÇİNDE İKİNCİ ŞEHİT ACISI

Öte yandan Alaşehir ilçesi bir hafta içerisinde ikinci şehidinin yasını tutuyor. 9 Temmuz tarihinde de Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasından imha edilmek üzere getirildiği taş ocağında patlayıcıların kamyondan indirilmesi sırasında meydana gelen patlamada Alaşehirli Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar şehit olmuştu.

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