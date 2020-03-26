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26.03.2020 - 13:33 | | DHA

Şehit cenazesinde dikkat çeken Corona virüs tedbirleri

Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan topuyla yapılan taciz atışında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya, memleketi Manisa'da toprağa verildi. Tören öncesi Turgutlu Belediyesi, Turgutlu Şehitliği'ni dezenfekte etti. Törene katılanlara maske dağıtılıp, ellerine dezenfektan döküldü.

Şehit cenazesinde dikkat çeken Corona virüs tedbirleri

İbrahim ve Ümmü Karakaya çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan 4 aylık nişanlı Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya (22) dün, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca havan topuyla yapılan taciz atışında şehit düştü.

Şehit Karakaya'nın cenazesi bugün, ilk olarak Turgutlu ilçesindeki Selvilitepe Mahallesi Gözde Sokak'taki baba ocağına getirildi. Burada alınan helalliğin ardından cenaze, tören için Turgutlu Şehitliği'ne getirildi. Tören öncesi Turgutlu Belediyesi, Turgutlu Şehitliği'ni dezenfekte etti. Törene katılanlara maske dağıtılıp, ellerine dezenfektan döküldü. Normal şartlarda namazlarda safların sık tutulduğu, ancak Corona virüs nedeniyle bu namazda safların seyrek tutulması gerektiği hatırlatıldı.

Şehit cenazesinde dikkat çeken Corona virüs tedbirleri

Törene Vali Ahmet Deniz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa 1. Komando Er Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Sebahattin Kalkan, Turgutlu Belediye Başkanı CHP'li Çetin Akın, askeri erkan, şehidin ailesi ve bine yakın vatandaş katıldı.

CENAZEYİ ASKERLER TAŞIDI

Cenazede baba İbrahim Karakaya, anne Ümmü Karakaya ve şehidin ağabeyi Uğur Karakaya'nın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Namazın ardından şehidin cenazesi, askerler tarafından omuzlara alındı. Görevliler tarafından oluşturulan koridorla cenaze, askerler dışında başkasının taşımasına izin verilmedi. Şehit Onur Karakaya, Turgutlu Mezarlığı'ndaki şehitliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit cenazesinde dikkat çeken Corona virüs tedbirleri

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