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03.03.2020 - 09:01 | | İHA

Şehit cenazesinde tepki çeken görüntü! İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur cemaatin önüne geçti

İdlip'de rejim unsurlarının kalleş saldırısı sonucu şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin’in Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesindeki cenaze namazı esnasında İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur’un cemaatin önüne geçip fotoğraf çektirmesi tepki çekti.

Şehit cenazesinde tepki çeken görüntü! İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur cemaatin önüne geçti

İdlip’teki saldırıda şehit olan 36 Mehmetçik’ten Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin dün memleketi Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in, Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından kıldırılan cenaze namazı esnasında İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, cenaze namazı kılanların önüne geçerek tek başına ilk önce namaz kılıyormuş gibi poz verdi ve ardından da ellerini açıp cemaatle birlikte dua etti.

TEPKİ YAĞDI 

Milletvekili Cesur’un bu hareketi şaşkınlıkla karşılanırken, bu anları da kendi danışmanı cep telefonu ile görüntüledi. Milletvekili Cesur tarafından sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraflar bir taraftan tepki çekerken bir yandan da şaşkınlıkla karşılandı.

Şehit cenazesinde tepki çeken görüntü İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur cemaatin önüne geçti

Şehit cenazesinde tepki çeken görüntü İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur cemaatin önüne geçti

Şehit cenazesinde tepki çeken görüntü İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur cemaatin önüne geçti

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