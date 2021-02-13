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13.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Şehit eşlere bordo bereyle veda

Türkiye, Gara şehitlerini gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurladı. Müge Coşkun ve Gizem Güler, şehit eşlerine bordo bereleriyle veda etti

Şehit eşlere bordo bereyle veda

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde sürdürülen Pençe-Kartal-2 Harekâtı’nda şehit olan Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun, Muhabere Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler ve Muhabere Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan, Ankara’da son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze törenine devletin zirvesi katılırken, şehit Coşkun’un eşi Müge Coşkun ile şehit Güler’in eşi Gizem Güler bordo bere giyerek eşlerine veda etti.

Devletin zirvesi

Pençe Kartal-2 Harekâtı sırasında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Yüzbaşı Coşkun, Yüzbaşı Güler ve Astsubay Turhan için Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde cuma namazının ardından tören düzenlendi.

Törene; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şehit aileleri, çok sayıda silah arkadaşı ve vatandaşlar katıldı.

Şehit eşlere bordo bereyle veda



Babanın gözyaşları

Törende, şehitlerin aileleri cami avlusunda taziyeleri kabul etti. TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımısı Oktay, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli şehitlerin ailelerine başsağlığı diledi. Taziye dileğinde bulunan Milli Savunma Bakanı Akar, “kanları yerde kalmadı” dedi.

Şehit Burak Coşkun’un babası Gülbay Coşkun, cenaze namazı öncesinde oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutu önünde dua etti. Baba Coşkun, “Aslan oğlum, sana doyamadık. Hakkımı helal ediyorum” diyerek, tabuta sarıldı. Cenaze namazlarının kılınması sonrasında şehitlerin naaşları, askerlerin omuzlarında cenaze arabalarına götürüldü. Tören geçişi sırasında şehit Coşkun’un eşi Müge Coşkun ile şehit Güler’in eşi Gizem Güler, bordo bere giyerek eşlerine son kez el salladı. Şehit Coşkun’un 6 yaşındaki kızı İnci ise, töreni annesi Müge Coşkun’un kucağında izledi.
Şehit Turhan’ın babası Mustafa Turhan, “Oğlum hiçbir zaman görevden kaçmadı. Güle güle git oğlum” sözleriyle şehide veda etti. Güçlükle ayakta durabilen baba Turhan’ı askerler teskin etti.

Törenin ardından şehitler Coşkun ve Güler Cebeci Askeri Şehitliği’nde, Turhan ise Sincan Cimşit Mezarlığı’nda toprağa verildi.

En değerli miras

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde yaşayan Açıkbaş ailesinin 11 yaşındaki oğulları Eray, 2019’da 24 Kasım İlkokulu’nda okurken, öğretmeni Elif Çelik aracılığıyla Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun’a duygularını anlatan bir mektup yazdı. Mektuba cevap yazan Coşkun, küçük Eray’a bir de üniformasında taşıdığı pars simgeli bröveyi hediye olarak gönderdi. Coşkun’un şehadet haberi Açıkbaş ailesini yasa boğdu. Baba Harun Açıkbaş, “Şehit Bu mektup ile rozet şehidimizin bize bıraktığı en büyük miras” dedi.

    İstanbul'da korkunç olay! Eşini kömürlükte boğarak öldürdüFatih'te yaşayan Mahmut Gürler, iddiaya göre eşi Melek Gürler'i kömürlüğe götürüp boğarak öldürdü. Cinayetin ardından iş yerine giden koca, yakınlarını arayarak eşine ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine eve giden yakınları genç kadının cansız bedenini buldu. Uzun yıllardır aileyi tanıdığını söyleyen Kadir Yavuz; "Daha önceden de uzaklaştırması vardı. Kumar oynuyordu. Tahminim eşinden para istedi. Bodruma indirmiş öldürmüş, öldürdükten sonra iş yerine tekrar gitmiş" dedi.
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