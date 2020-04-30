MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Şehit Güneş'in naaşı törenle uğurlandı
ABONE OL
30.04.2020 - 09:45 | | İHA

Şehit Güneş'in naaşı törenle uğurlandı

Tunceli'de Munzur Çayı'ında eğitim sırasında botun alabora olması sonucu şehit düşen 44 gün sonra naaşı bulunan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş için tören düzenlendi. Törende şehit Güneş'i eşi üniforma ile babası ise asker selamıyla uğurladı.

Şehit Güneş'in naaşı törenle uğurlandı

Olay, 17 Mart tarihinde meydana gelmiş Ovacık karayolu Anafatma Köprüsü mevkisinde Munzur Çayı'nda meydana gelmişti. Eğitim sırasında içinde 4 askeri personelin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3'ü kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise çaya düşerek kaybolmuştu. 44 gün süren arama sonrasında dün şehit Güneş'in naaşı, düştüğü yerden 15 kilometre uzaklıkta Uzunçayır Baraj Gölü'nde dalgıç polisler tarafından bulunmuştu.

BABA ASKER SELAMIYLA, EŞİ ÜNİFORMASIYLA ŞEHİDİ UĞURLADI

Bugün şehit güneş için görev yaptığı İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi. Törene Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Şehit Uzman Çavuş Güneş’in babası Emin, annesi Aysel, eşi Gülnur Ortakçı Güneş, yakınları, kurum amirleri ve askeri erkan katıldı. Şehit Güneş’in öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Aşır Durgun tarafından dua edildi. Törende kocasının üniformasından giyen Gülnur Ortakçı Güneş ile annesi Aysel Güneş gözyaşlarına hakim olamazken, baba Emin Güneş ise oğlunu asker selamıyla uğurladı.Baba Güneş ayrıca cenaze töreninin bitiminde arama çalışmalarında yer alan ekiplere teşekkür ederek helallik istedi.

Şehit Güneşin naaşı törenle uğurlandı

Daha sonra şehidin naaşı askeri helikopterle Elazığ’a, oradan da uçakla Ankara’ya gönderileceği bildirildi. Şehidin Güneş için bugün Ankara’da da tören düzenleneceği belirtildi.

Şehit Güneş'in 15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişiminde yaralandığı, 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen depremde de 16 kişinin kurtarılmasında görev aldığı öğrenilmişti.

Kars'ta definecilerin açık bıraktığı kuyuya düşen boğa vinç yardımıyla kurtarıldıKaraçoban köyünde define aramak için açılıp daha sonra üzeri tenekeyle örtülen kuyuya düşen bir boğa vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkartıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Askerlik yerleri açıklandı mı? Ne zaman terhis olacağım, olurum?

Askerlik yerleri açıklandı mı? Ne zaman terhis olacağım, olurum?

Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

Kamyona arkadan çarpan motosikletli hayatını kaybetti!

Kamyona arkadan çarpan motosikletli hayatını kaybetti!

Sıradaki Haber