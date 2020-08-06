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06.08.2020 - 13:28 | | DHA

Şehit güvenlik korucusu, son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olan güvenlik korucusu Sait Üzmen (32) memleketi Şırnak'ın İdil ilçesi Topraklı köyünde toprağa verildi.

Şehit güvenlik korucusu, son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan evli 5 çocuk babası güvenlik korucusu Sait Üzmen, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Üzmen için ilk olarak Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehit Üzmen'in cenazesi daha sonra memleketi İdil ilçesi Topraklı köyüne getirildi.

Burada düzenlenen cenaze törenine Vali Ali Hamza Pehlivan, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İdil Kaymakamı Refik Özsoy, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehidin naaşının getirilmesiyle başlayan törende, kılınan cenaze namazının ardından Üzmen, dualar eşliğinde toprağa verildi.

 

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