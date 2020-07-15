Şehit Halisdemir’in ismi ölümsüzleştirildi

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde, darbeci general Semih Terzi’yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren isimlerin başında gelen Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in ismi, memleketi Niğde’de yaşatılıyor. Ömer Halisdemir’in ismi şehide vefa borcunu ödemek için Niğde Üniversitesi’ne, hastaneye, kentin en büyük meydanına ve Bor ilçesinde bir okula verildi. Şehit anısına ayrıca Çukurkuyu beldesinde 18 derslikli bir okul ve hatıra ormanı yapıldı.





“Türk halkı unutmadı”



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de şehit için 2 bin 500 metrekare alan üzerine içinde müze olan iki katlı kültür merkezi inşa etti. Müzede Halisdemir’e ait bazı eşyalar, fotoğraflar, vatandaşların şehit Halisdemir için yazdığı mektuplar yer alıyor.



Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, “Türk halkı, hiçbir zaman kahramanlarına olan saygısını unutmadı ve onların hatıratını yaşatma çabasını sürdürüyor. Biz de üniversite olarak Ömer Halisdemir’in o gece hainlere karşı duruşunda gösterdiği ruhu kazanmış öğrenciler yetiştirme gayreti içindeyiz” dedi.













Kabrine ziyaretçi akını



Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in şehadetinin 4’üncü yılında, Niğde’deki kabri ziyaretçi akınına uğradı. Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitliğe gelenler duygulu anlar yaşarken, bazı ziyaretçiler de şehidin kardeşi Soner Halisdemir ile sohbet etti. Gururlu olduklarını belirten Soner Halisdemir, “4 yıldır aynı duyguları yaşıyoruz. Milletimiz sağ olsun, şehidini yalnız bırakmadı. Çanakkale nasıl bizim kurtuluşumuzsa 15 Temmuz da dirilişimiz oldu. Bizler yaşlanıp gidiyoruz ama şehitlerimiz milletimizin gönlünde yaşıyor, mekanları cennet olsun” dedi.