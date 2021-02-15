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15.02.2021 - 12:49 | | AA

Şehit jandarma er Süleyman Sungur, Siirt'te son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından jandarma er Süleyman Sungur, memleketi Siirt'te son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit jandarma er Süleyman Sungur, Siirt'te son yolculuğuna uğurlandı

Malatya Adli Tıp Kurumundaki işlemleri tamamlanan şehit Sungur'un (27)  Türk bayrağına sarılı cenazesi, helikopterle Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığına  getirildi.

Burada düzenlenen törende şehidin cenazesi katafalka konuldu, saygı  duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu.

Törene, şehidin annesi Şirin, babası Salih Sungur ve yakınları ile  Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı  İhsan Selim Baydaş, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu  Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin  Başbay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Siirt 3. Komando Tugay  Komutan Vekili Piyade Albay Gaffar Gören, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.  Nihat Şındak, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve vatandaşlar katıldı.

Şehit jandarma er Süleyman Sungur, Siirtte son yolculuğuna uğurlandı

İl Müftüsü Vahap Kapıcıoğlu'nun dua ettiği törende Orgeneral Çetin ve  Vali Hacıbektaşoğlu, şehidin babası Salih Sungur ve yakınlarını teskin etmeye  çalıştı.

Şehit Sungur'un cenazesi, Barış Mahallesi'ndeki babaevinde helallik  alınmasının ardından Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'ne getirildi.

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Cenaze namazı sonrası vatandaşlar "kahrolsun PKK" sloganları attı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli şehit Sungur'un  cenazesi, Şeyh Süleyman Mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi.

Şehit jandarma er Süleyman Sungur, Siirtte son yolculuğuna uğurlandı

 

Karla kaplanan kaldırımda kayak yaptıSancaktepe'de bir kişi ayağına geçirdiği kayak takımıyla kaldırımda kaydı. O anlar yoldan otomobille geçen bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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