Şehit jandarma er Süleyman Sungur, Siirt'te son yolculuğuna uğurlandı

Malatya Adli Tıp Kurumundaki işlemleri tamamlanan şehit Sungur'un (27) Türk bayrağına sarılı cenazesi, helikopterle Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığına getirildi.

Burada düzenlenen törende şehidin cenazesi katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu.

Törene, şehidin annesi Şirin, babası Salih Sungur ve yakınları ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Gaffar Gören, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve vatandaşlar katıldı.



İl Müftüsü Vahap Kapıcıoğlu'nun dua ettiği törende Orgeneral Çetin ve Vali Hacıbektaşoğlu, şehidin babası Salih Sungur ve yakınlarını teskin etmeye çalıştı.

Şehit Sungur'un cenazesi, Barış Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'ne getirildi.

Cenaze namazı sonrası vatandaşlar "kahrolsun PKK" sloganları attı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli şehit Sungur'un cenazesi, Şeyh Süleyman Mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi.