Şehit MİT mensubunun deşifre edilmesi soruşturması tamamlandı

Oda TV’nin ‘Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Oda TV ulaştı’ başlıklı haberi nedeniyle MİT Kanunu 27. Maddesi kapsamında tutuklanan sorumlu haber müdürü Barış Terkoğlu ve Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

MİT müşteki

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede Milli İstihbarat Teşkilatı müşteki olarak yer aldı. İddianamede, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’ın aralarında bulunduğu 6’sı tutuklu 1’i firari 8 şüpheli hakkında, “Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama”, “İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek” suçlarından 7 yıldan 18 yıla kadar hapis istendi.