Şehit öğretmenler anılıyor

Anma günü, 11 Eylül 1994’te Tunceli’de lojmanlarında Vedat İnan, Ali İhsan Çetinkaya, Metin Kaynar, Buminhan Temizkan, Rüstem Şen, Mustafa Karınca’nın şehit edilmesi nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) tarafından ilan edildi. Asker ve polislerden sonra teröre en çok şehit veren meslek gurubunun öğretmenler olduğunu belirten İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Maarif Müfettişi Tuncer Yılmaz, “25 günlük öğretmen iken babasıyla birlikte şehit edilen Neşe Alten gibi 8 aylık hamile iken şehit edilen Yasemin Tekin gibi daha nice masum öğretmenimizin aziz hatıralarının bugün rahmet ve minnetle anılarak unutulmaması gerekiyor” dedi.