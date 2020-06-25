25.06.2020 - 07:00 | | ELAZIĞ- DİYARBAKIR AA
Şehit Onbaşı ağıtlarla uğurlandı
Hakkari’nin Yüksekova ilçesi sınır bölgesinde İran’dan açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak (23) memleketi Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde toprağa verildi.
Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda gerçekleştirilen törenin ardından uçakla Diyarbakır’a getirilen şehidin cenazesi buradan karayoluyla baba ocağı Elazığ’ın Maden ilçesine getirildi. Babası hayatta olmayan şehidin tabutuna sarılan annesi Nezahat Durak, kardeşleri ve yakınları gözyaşı döktü. Helallik alınmasından sonra Diyarbakır’ın Ergani ilçesine bağlı Gözekaya köyüne getirilen şehit için düzenlenen törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Şehidin cenazesi mahalle mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.