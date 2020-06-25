Şehit Onbaşı ağıtlarla uğurlandı

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda gerçekleştirilen törenin ardından uçakla Diyarbakır’a getirilen şehidin cenazesi buradan karayoluyla baba ocağı Elazığ’ın Maden ilçesine getirildi. Babası hayatta olmayan şehidin tabutuna sarılan annesi Nezahat Durak, kardeşleri ve yakınları gözyaşı döktü. Helallik alınmasından sonra Diyarbakır’ın Ergani ilçesine bağlı Gözekaya köyüne getirilen şehit için düzenlenen törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Şehidin cenazesi mahalle mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.