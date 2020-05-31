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31.05.2020 - 01:39 | | AA

Şehit polis memuru Atakan Arslan'ın cenazesi Samsun'a getirildi

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ın naaşı memleketi Samsun'a getirildi.

Şehit polis memuru Atakan Arslan'ın cenazesi Samsun'a getirildi

Eşi Gözde ve 3 yaşındaki kızı Eylül Asel Arslan ile mesai arkadaşlarının bulunduğu askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehidin cenazesi, annesi Şükran, babası Ali Arslan ve yakınlarıyla, Vali Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, siyasiler ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Vali Kaymak, havalimanında şehidin yakınlarını teselli etmeye çalıştı.

Şehit polis memuru Atakan Arslanın cenazesi Samsuna getirildi


Şehidin naaşı, Salıpazarı ilçesi Tepealtı Mahallesi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde polis ekibinin durumundan şüphelenilen üç kişiye kimlik kontrolü yapmak için yaklaştığı esnada ateş açılması sonucu ağır yaralanan polis memuru Atakan Arslan, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

 

Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.
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