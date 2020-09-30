Şehit sonsuzluğa uğurlandı

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen uğurlama töreninin ardından naaşı memleketi Mardin’e uğurlanan şehit Temelli’nin Türk bayrağına sarılı tabutu, helikopterle Derik ilçesi kırsal Bozbayır mahallesine getirildi. Baba ocağından alınan son helalliğin ardından askerlerin omzunda köy meydanına taşınan şehit için düzenlenen törene mülki ve idari yöneticiler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. İl Müftüsü Ali Hayri Çelik’in kıldırdığı cenaze namazının ardından bekar olan şehit Temelli, aile mezarlığında toprağa verildi.