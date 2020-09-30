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30.09.2020 - 07:00 | | DHA

Şehit sonsuzluğa uğurlandı

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu önceki gün şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli (23), memleketi Mardin’in Derik ilçesinde toprağa verildi.

Şehit sonsuzluğa uğurlandı

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen uğurlama töreninin ardından naaşı memleketi Mardin’e uğurlanan şehit Temelli’nin Türk bayrağına sarılı tabutu, helikopterle Derik ilçesi kırsal Bozbayır mahallesine getirildi. Baba ocağından alınan son helalliğin ardından askerlerin omzunda köy meydanına taşınan şehit için düzenlenen törene mülki ve idari yöneticiler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. İl Müftüsü Ali Hayri Çelik’in kıldırdığı cenaze namazının ardından bekar olan şehit Temelli, aile mezarlığında toprağa verildi. 

Sokak ortasında taciz edilen Dilan, karşı koyunca tekme tokat dövüldüİzmir'in Buca ilçesinde yürüyerek evine giden Dilan Tutka (26), kendisini takip eden Umut Çoğalan tarafından önce elle taciz edildi ardından elbiseleri yırtılarak, saldırıya uğradı. Karşı koyması üzerine tekme tokat dövülen genç kızı, Çoğalan'ın elinden vatandaşlar kurtardı. Gözaltına alınan saldırgan tutuklanırken, DHA'ya konuşan Dilan Tutka, "Beni öldürmediğine şükrediyorum" dedi.
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