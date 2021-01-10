Şehit Uzman Çavuş Mehmet Çelik, Malatya'da gözyaşlarıyla toprağa verildi



Şehit Mehmet Çelik'in cenazesi, Diyarbakır'da düzenlenen törenin ardından memleketi Malatya'ya getirildi. Şehir Mezarlığı'nda öğle vakti düzenlenen cenaze törenine; Malatya Valisi Aydın Baruş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, şehidin ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. Törende çiftçilik yapan baba Latif Çelik, ayakta durmakta güçlük çekerken, anne Aynur Çelik ve şehidin diğer yakınları uzun süre gözyaşı döktü. 2017 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan ve 2 yıl önce Ebru Çelik (22) ile evlenen şehit Çelik'in Türk bayrağına sarılı tabutu, kılınan namazın ardından cenaze aracına taşındı. Şehit Çelik'in tabutu, mezarlığa götürüldüğü sırada katılanlar, 'şehitler ölmez, vatan bölünmez' ve 'Kahrolsun PKK' sloganları attı. Şehit Çelik'in cenazesi, şehitliğe gözyaşları arasında defnedildi.