MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Şehit Uzman Çavuş Mehmet Çelik, Malatya'da gözyaşlarıyla toprağa verildi
ABONE OL
10.01.2021 - 14:30 | | DHA

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Çelik, Malatya'da gözyaşlarıyla toprağa verildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik (24), memleketi Malatya'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Çelik, Malatya'da gözyaşlarıyla toprağa verildi
Şehit Uzman Çavuş Mehmet Çelik, Malatya'da gözyaşlarıyla toprağa verildi
Şehit Uzman Çavuş Mehmet Çelik, Malatya'da gözyaşlarıyla toprağa verildi
Şehit Uzman Çavuş Mehmet Çelik, Malatya'da gözyaşlarıyla toprağa verildi
Haberin Tüm Fotoğrafları


Şehit Mehmet Çelik'in cenazesi, Diyarbakır'da düzenlenen törenin ardından memleketi Malatya'ya getirildi. Şehir Mezarlığı'nda öğle vakti düzenlenen cenaze törenine; Malatya Valisi Aydın Baruş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, şehidin ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. Törende çiftçilik yapan baba Latif Çelik, ayakta durmakta güçlük çekerken, anne Aynur Çelik ve şehidin diğer yakınları uzun süre gözyaşı döktü. 2017 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan ve 2 yıl önce Ebru Çelik (22) ile evlenen şehit Çelik'in Türk bayrağına sarılı tabutu, kılınan namazın ardından cenaze aracına taşındı. Şehit Çelik'in tabutu, mezarlığa götürüldüğü sırada katılanlar, 'şehitler ölmez, vatan bölünmez' ve 'Kahrolsun PKK' sloganları attı. Şehit Çelik'in cenazesi, şehitliğe gözyaşları arasında defnedildi.

Üniversiteli Aleyna'nın korkunç sonu! Sır perdesi böyle aralandıDenizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşadığı evde ölü bulunan Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakultesı Tarih Bölümü Öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'nin (22), cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Yurtkölesi'nin eski sevgilisi İran uyruklu Shayan Kheyrian (25) tarafından boğazı sıkılarak öldürüldüğü belirlendi. Güvenlik kamerası incelemesinde boynundaki dövmeden yola çıkılarak yakalanan zanlı, tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Ümitcan Uygun ve babası gözaltına alındı

Son dakika... Ümitcan Uygun ve babası gözaltına alındı

Zam geldi! Taksit yok, ödemeler bankaya...

Zam geldi! Taksit yok, ödemeler bankaya...

İnsanlık mutasyon kabusuyla karşı karşıya!

İnsanlık mutasyon kabusuyla karşı karşıya!

Bugün Çanakkale Boğazı! Trafiğe kapatıldı

Bugün Çanakkale Boğazı! Trafiğe kapatıldı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet