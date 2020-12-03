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03.12.2020 - 15:01 |

Şehit uzman çavuşun cenazesi, memleketi Mardin’e uğurlandı

Afrin Gazaviye Üs Bölgesi’nde PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun'un cenazesi, Hatay'da düzenlenen törenle memleketi Mardin'e uğurlandı.

Şehit uzman çavuşun cenazesi, memleketi Mardin’e uğurlandı

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde Afrin Gazaviye Üs Bölgesi'nde teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun için Hatay'da tören düzenlendi. Hatay Havalimanı'ndaki törene Vali Rahmi Doğan ve il protokolü katıldı. Törenin ardından Altun'un cenazesi, uçakla memleketi Mardin'e gönderildi.

Evli olan şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun'un Mardin'in Nusaybin ilçesinin kırsal Tepealtı Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

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