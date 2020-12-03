Şehit uzman çavuşun cenazesi, memleketi Mardin’e uğurlandı

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde Afrin Gazaviye Üs Bölgesi'nde teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun için Hatay'da tören düzenlendi. Hatay Havalimanı'ndaki törene Vali Rahmi Doğan ve il protokolü katıldı. Törenin ardından Altun'un cenazesi, uçakla memleketi Mardin'e gönderildi.
Evli olan şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun'un Mardin'in Nusaybin ilçesinin kırsal Tepealtı Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.
Down sendromlu Osman, Covid-19'u yendiBursa'da down sendromlu Osman Nuri Gültekin (25), yakalandığı Covid-19?u kurallara uyarak, ailesinin de desteğiyle yendi. Anne Selma Gültekin, "Verilen yemeği odasına kapıdan aldı, yemeğini yine kapıdan bıraktı. Bizi bile odasına kabul etmedi. Bize virüsün bulaşmaması, Osman'ın dikkat etmesinden dolayı" dedi.