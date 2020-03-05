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05.03.2020 - 13:25 | | DHA

Şehit Uzman Onbaşı Akman'ın cenazesi, Denizli'ye getirildi

Suriye'nin İdlib kentinde Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın (23) cenazesi, memleketi Denizli'ye getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, babaevine getirilirken, helallik alındı. Şehidin annesi Gülseren Akman, "Ağlamayın. Oğlum ağlayanları sevmez. Rüyalarıma gel oğlum" diyerek, gözyaşı döktü.

Şehit Uzman Onbaşı Akman'ın cenazesi, Denizli'ye getirildi

Bekar olan şehit İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, eskort eşliğinde, askeri cenaze aracıyla Pamukkale ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi 2390 Sokak'taki babaevine getirildi. Şehit cenazesi, evin önünde bekleyen Akman'ın yakınları ve çok sayıda kişi tarafından tekbir ve dualarla karşılandı. Burada dua okunmasının ardından Akman için helallik alındı. Akman'ın tabutuna sarılan yakınları, gözyaşı döktü. İşçi emeklisi olan baba Suat ve ev kadını anne Gülseren Akman, güçlükle ayakta durabildi. Gülseren Akman, "Ağlamayın. Oğlum ağlayanları sevmez. Rüyalarıma gel oğlum" diyerek, gözyaşı döktü.

Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın cenazesi, daha sonra Pamukkale Üniversitesi yerleşkesindeki Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'ne götürüldü.

Şehit Uzman Onbaşı Akmanın cenazesi, Denizliye getirildi

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