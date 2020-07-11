Şehitlere veda

Sakarya Hendek’teki Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası’nda 3 Temmuz’da meydana gelen patlamada 7 işçi ölmüş, 127 işçi yaralanmıştı. Bu fabrikadan taşınan patlayıcıların 9 Temmuz’da Adapazarı Taşkısığı mevkisinde imhası sırasında da patlama meydana gelmiş, üç asker şehit olmuş, 12 kişi yaralanmıştı. Adapazarı’ndaki patlamada Mesut Yazar, Fatih Manga ve Halil Tuna Akgöz adlı askerler şehit olmuştu

Yürekler yandı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar (32) için memleketi Manisa Alaşehir’de tören düzenlendi. Akhisar’daki askeri havaalanına getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, buradan karayoluyla Alaşehir’deki baba evine götürüldü. Şehidin babası Mehmet Yazar, annesi Fatma Yazar ile kardeşi Cihan Yazar gözyaşlarını tutamadı. Ardından şehit Yazar’ın cenazesi, evlerinin yakınındaki futbol sahasına götürüldü. Cenaze törenine Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve diğer yetkililerle yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Mesut Yazar, Uluderbent Mahalle Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehidin kardeşi Cihan Yazar’ın da astsubay olduğu bildirildi.

Bakan Soylu da katıldı

Şehit Uzman Onbaşı Fatih Manga’nın cenazesi de memleketi Afyonkarahisar’da toprağa verildi. Şehidin cenazesi helallik alınmak üzere baba ocağına götürüldü. Burada, şehidin annesi Elif Dudu, kardeşleri Bekir ve Ali Osman Manga ile yakınları gözyaşı döktü. Helalliğin alınmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, törenin yapılacağı İmaret Camisi avlusuna getirildi. Şehidin naaşı, İl Müftüsü Sinan Kazancı’nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Afyonkarahisar Hava Şehitliği’nde toprağa verildi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Babalarını uğurladılar

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz için de memleketi Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde tören düzenlendi. Akgöz’ün (40) naaşı Rüstempaşa Camisi’ne getirildi. Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, şehidin babası ve asker kıyafeti giyen eşi ile çocukları Basri (14) ve Alper Akgöz (9) tabutun önünde bulunan şehidin fotoğrafına sarılarak ağladı. İlçe Müftüsü Ayhan Okur’un kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Eski Şehir Mezarlığı’na defnedildi.

Üç işçiye son görev

Sakarya Hendek’te 3 Temmuz’da meydana gelen patlamada yaşamını yitiren işçilerden Erhan Ateş dün toprağa verildi. Ateş’in cenazesi Sakarya Akyazı’daki evine getirildi. Ateş helallik alınmasının ardından mahalle mezarlığında İl Müftüsü Hasan Başiş tarafından kıldırılan namazın ardından toprağa verildi. Törene, Ateş’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Arama tarama çalışmaları sürüyor

Sakarya Hendek’te 3 Temmuz’da patlamanın meydana geldiği, ruhsatı iptal edilen havai fişek fabrikasındaki arama tarama çalışmaları devam ediyor. Bomba imha uzmanlarının bölgedeki patlayıcı maddeleri tahliye işlemi de sürüyor. Enkaz kaldırma çalışmalarının yapıldığı alanda, patlamamış havai fişeklerin uzaklaştırılması için çalışmalar devam ediyor.