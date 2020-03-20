Şehre giriş-çıkış yapan yolculara corona taraması

Muş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından polis uygulama noktalarında corona virüsü tedbirleri kapsamında sağlık taraması gerçekleştirildi. Sağlık personelleri, kentin giriş ve çıkışındaki polis uygulama noktalarında şehirlerarası otobüsler, toplu taşıma araçları ve özel araçlardaki vatandaşların ateşlerini ölçtü.

Araçlarda sağlık taraması yapan uzmanlar, ateşi 38 derecenin üzerindeki vatandaşların iletişim bilgilerini alarak, takiplerini sağlayıp hastanelere yönlendiriyor.

Uygulamayı yerinde bulduğunu belirten yolculardan Yılmaz Yıldırım, “Bu uygulamayı çok güzel buluyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. İnsanlarımızın sağlığı için yapılıyor. Bu tedbirler alınınca biz seviniyoruz. Denizli’den geliyorum, Muş’tan araç alıp tekrar döneceğim. Hiçbir yerde bu uygulama yok, sadece Muş’ta bu uygulamaya rastladık” dedi.

Bodrum’dan Van’a yolcu taşıyan otobüs şoförü Nesim Koç ise Bodrum’dan Muş’a gelene kadar herhangi bir taramanın yapılmadığını, sadece Muş’ta taramanın yapıldığını söyledi.