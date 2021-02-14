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14.02.2021 - 16:55 |

Şehrin göbeğinde yaptığı Twerk dansı pahalıya patladı!

Kahramanmaraş’ta kırmızı ışıkta araçların önünde Twerk dansı yapan Elif G., gelen tepkiler üzerine videoyu sosyal medya hesabından kaldırdı. Genç kız, görüntüler nedeniyle ailesinin kendisine sırtını döndüğünü belirterek, "Kendini bilmez hadsizler beni takip etmeyin, kalmadı konu, zaten kapandı hesabımı sildim" dedi.

Elif G. isimli TikTok kullanıcısı, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda araçlara kırmızı ışık yanınca birden kendisini yaya geçidine atıp Twerk dans yapmaya başladı.

Genç kız, bu görüntüyü sosyal medya hesabından da paylaştı. Elif G.'nin bu görüntüleri kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılıp beğenildi. Beğenilerin yanında genç kız çok sayıda da tepki aldı.

Şehrin göbeğinde yaptığı Twerk dansı pahalıya patladı

Gelen tepkiler üzerine dans videosunu sosyal medya hesabından kaldıran Elif G.  ailesinin kendisine sırtını döndüğünü ve kendinden izinsiz görüntüleri paylaşanları da dava edeceğini belirtti. Elif G., "Kendini bilmez hadsizler beni takip etmeyin, beni gündem konusu da etmeyin. Kalmadı konu, zaten kapandı TikTok hesabımı sildim. Hadi işinize bakın artık. O dansları da paylaşanları da ilk işim pazartesi günü suç duyurusunda bulunmaktır. Benim üzerimden yalan haber yapmayın" dedi.

 

 

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