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27.02.2020 - 13:49 |

Şehriyeli Et Kavurma nasıl yapılır? Şehriyeli Et Kavurma tarifi ve malzemeleri

Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler bugün Şehriyeli Et Kavurma yapacak. Ekran başında Gelinim Mutfakta yarışmasını takip eden izleyiciler Şehriyeli Et Kavurma nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir sorularına yanıt aramaya başladı. Peki Şehriyeli Et Kavurma nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Şehriyeli Et Kavurma nasıl yapılır? Şehriyeli Et Kavurma tarifi ve malzemeleri

Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler Şehriyeli Et Kavurma yapacak. Hafta içi her gün TV ekranında izleyici ile buluşan Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler her gün farklı yemekler konusunda hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Gün sonunda yapılan yemekle en yüksek puanı alan gelin Çeyrek altının sahibi oluyor. Ekran başında programı takip eden izleyiciler ise Şehriyeli Et Kavurma nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir sorularına yanıt arıyor. Peki Şehriyeli Et Kavurmanasıl yapılır?

ŞEHRİYELİ ET KAVURMA MALZEMELERİ

2 su bardağı arpa şehriye

3 su bardağı et suyu

3 yemek kaşığı zeytinyağı

400 gr. kuşbaşı dana eti

1 adet soğan

1 adet dolmalık biber

1 adet kırmızı dolmalık biber

2 domates

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım bardak sıcak su

1 çay kaşığı kekik

Tuz-karabiber

ŞEHRİYELİ ET KAVURMA YAPILIŞI:

Soğanı piyazlık doğrayın. Biberleri ve domatesleri küp küp kesin. Teflon bir tencerede kuşbaşı etleri suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Sonra üzerini geçecek kadar su ekleyip et yumuşayana dek pişirin. Etler pişerken zeytinyağını ayrı bir tencerede kızdırın. Arpa şehriyeyi atıp rengi dönene kadar kavurun. Et suyunu, tuz ve karabiberini ilave edip kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin.

Etler yumuşayıp suyunu çekince tereyağı, soğan ve biberleri ekleyip kavurun. Daha sonra domates, kekik, tuz ve karabiberi ekleyip biraz daha çevirin. 1/2 bardak sıcak su ilave edin. 5 dakika pişirip ocaktan alın.

Demlenen arpa şehriyeyi bir fırın kabına alın. Üzerine etli karışımı suyuyla birlikte yayın. Kabın üzerini aliminyum folyo ile kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20-30 dakika pişirin.

Hızı 50 kilometreye ulaştıMuğla'nın Bodrum ilçesinde bu sabah başlayan, öğleden sonra etkisini artıran lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Bodrum-İstanköy (Kos) ve Bodrum-Datça feribot seferleri yapılamadı.
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