2020 Şekerbank çalışma saatleri... Şekerbank Şubeleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

Şekerbank şubeleri saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte Şekerbank mesai saatleri..

ŞEKERBANK MESAİ SAATLERİ

Şekerbank hafta içi her gün mesaiye sabah 09:00’da başlayıp 12:30’a kadar devam etmektedir. 12:30 - 13:30 saatleri arasında bir saat öğle molası veren banka, 13:30’da tekrar mesaiye başlıyor. Akşam kapanış saati ise 17:00'a kadar devam eder. Şekerbank hafta sonları Cumartesi ve Pazar günleri çalışmamaktadır.

Şekerbank, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı, 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi resmi tatillerde hizmet vermemektedir.

ŞEKERBANK ÇAĞRI MERKEZİ

Şekerbank’ın şubelerin yanı sıra sekerbank.com.tr, 0850 222 78 78 çağrı merkezinden ulaşabilirsiniz.

ATM, mobil bankacılık ve sosyal medya hesapları aracılığıyla da müşterilerine Şekerbank’ın iştirakleri arasında Şeker Yatırım, Şeker Factoring, Şeker Leasing, Şekerbank Kıbrıs Ltd., Şeker Finans ve Şekerbank International Banking Unit Ltd. bulunmaktadır.