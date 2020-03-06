Sekiz yıldır bir sorumlu bulunamadı

İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi 5 yıl önce, BEDAŞ çalışanları ve BEDAŞ’tan ihale alan şirket çalışanlarının arasında bulunduğu 23 sanık hakkında, bilirkişilerin ‘elektrik tellerinin geçtiği bariyer inşasının hatalı yapıldığına’ ilişkin tespitine rağmen beraat verdi. Yargıtay’ın beraat kararını bozması üzerine yeniden görülen davada, mahkeme dosyayı bilirkişi kuruluna gönderdi. Bilirkişi raporunda, sanıkların aydınlatma tesisi nedeniyle sorumluluklarının bulunmadığı bildirildi. Ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıkların yine beraatlerine karar verdi. Mahkeme, bilirkişi raporunda kusurlu olduğu belirtilen şirket yetkililerinin tespit edilerek gereği yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.



