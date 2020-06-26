Sel felaketinde kaybolan Derya’yı arama çalışmalarında 5'inci gün

Kentte pazar akşamı etkili olan sağanakla birlikte Kestel'de çok sayıda dere taştı. İlçeye bağlı Narlıdere, Dudaklı ve Kayacık mahallelerinde sel suları, önüne kattığı araçları sürükledi, ağaçları devirdi. Dudaklı Mahallesi'nin dağlık kesimlerindeki 4 katlı evin 1'inci katında oturan Akbaba ailesinin evini su bastı. Evden çıkamayan bedensel engelli Kader Akbaba (22) yaşamını yitirdi. Aynı anlarda sele kapılan çiftçiyi ise köy meydanında mahalleli kurtardı.

Kayacık Mahallesi'nde ise sele kapılarak, dere yatağına sürüklenen Nazime Bilen (74) ile oğlu Ahmet (34), gelini Türkan (34) ve torunu Medine (10) Bilen'in cansız bedenleri bulundu. Ahmet Bilen’in yeğeni Derya Bilen ise kayboldu. Selde tarım arazileri de sular altında kaldı.

Kayıp Derya Bilen'i arama çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla devam edildi. Çalışmalara AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İHH İnsani Yardım Vakfı, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), UMKE ve ANDA ekipleri katıldı. Çalışmalar, genç kızın suya kapılarak, sürüklenmiş olma ihtimaline karşı Gerlengeç Deresi, Narlıdere ve çevresinde yoğunlaştırıldı. Aramalarda, jandarma ve AFAD'a ait 2 kadavra köpeği de kullanılıyor.