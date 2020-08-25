Sel şehidi Uzman Çavuş Tok, Gümüşhane’de son yolculuğa uğurlandı

Giresun'daki sel felaketinde şehit olan Uzman Çavuş Tok için memleketi Gümüşhane'nin Köse ilçesindeki 15 Temmuz Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Gümüşhane Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökçek, AK Parti Gümüşhane milletvekilleri Hacı Osman Akgül ile Cihan Pektaş, AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, ilçe belediye başkanları ve şehidin hamile eşi Hacer ve oğlu Miraç (3), annesi Sema ile babası Kadir Tok katıldı. Acılı baba Kadir Tok, "Rabb'imden geldi, Rabb'ime gidiyor. Rabb'im tüm büyüklerimizden razı olsun" dedi. Kılınan namazın ardından şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok'un cenazesi, toprağa verildi.

Şehit Burak Tok’un, Giresun’a 1 ay önce tayininin çıktığı öğrenildi.

Giresun'da 22 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle arama- kurtarma faaliyetine katılmak için bölgeye ulaşan Uzman Çavuş Burak Tok ile 4 jandarma personelinin bulunduğu araç, Tirebolu-Doğankent yolunun 12'nci kilometresinde menfezin çökmesi sonucu dereye düştü. Kayıp 3 jandarmanın cansız bedenine ulaşılmıştı.