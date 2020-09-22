Şelale yamacından düşen kadın böyle kurtarıldı

Küreklidere Şelalesi mevkisinde eşi ve kızıyla gezen D.E. (44), yaklaşık 8 metre yükseklikten bir anlık dikkatsizlik sonucu düştü.

Yaralı kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve asayiş timleri, AFAD, UMKE, Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.











Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan D.E'nin bilincinin yarı açık olduğu öğrenildi.