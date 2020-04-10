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10.04.2020 - 07:00 | | GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

Selçuk Hoca önce annesini sordu

Dünyayı tehdit eden koronavirüse yakalanan hastaları tedavi etmek için çabalarken aynı hastalıkla mücadele eden Op. Dr. Selçuk Köse, 22 gün süren tedavisinin ardından kendi kendine nefes almaya başladı. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi uzmanlarından Dr. Selçuk Köse’nin doktor arkadaşlarına ilk olarak 75 yaşındaki annesini sorduğu öğrenildi.

Selçuk Hoca önce annesini sordu
GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

 

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde göğüs cerrahisi uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Selçuk Köse, Türkiye’de koronavirüsten enfekte olan ilk sağlık çalışanlarından biri olmuştu. Hastaneye yatırılan Dr. Köse, 17 Mart’ta durumu ağırlaşınca yoğun bakımda solunum cihazına bağlanmış, tedavi sürecinde kök hücre nakli ile Çin’den getirilen “Favipiravir” etken maddeli ilaç kullanılmıştı. 3 Nisan’da yapılan Kovid-19 testi negatif çıkan Dr. Köse, 7 Nisan’da solunum cihazından ayrıldı ve kendi kendine nefes almaya, konuşmaya başladı. Dr. Köse, ilk kez konuştuğu doktor arkadaşlarına önce annesini sordu. 75 yaşındaki annesi Vahide Köse’nin koronavirüs açısından en riskli grupta olduğunu bilen Dr. Köse, doktor arkadaşlarından “Annen iyi” cevabını alınca rahatladı.

Köse’nin eski eşi Filiz Gültekin, “Henüz tam sevinmiyoruz ama aldığımız haberler olumlu. Hayatı boyunca insanlara faydalı olmaya çabalayan Selçuk bu hastalığı yenecek kadar güçlü. Hastane yetkilileri tehlikenin henüz geçmediğini söylerken tedavinin aksatılmayacağını da belirtti. Koronavirüsünün akciğerlerine verdiği hasar kök hücre tedavisi ile temizlenecek. Selçuk, iyilik yaptığı insanların gücüyle aramıza kavuşacak” dedi.

Motosiklet ve müzik tutkunu

Op. Dr. Selçuk Köse, motosiklet ve müzik tutkusu kadar insanlara faydalı olmak için çabasıyla da tanınıyor. Köse, organ bağışını desteklemek için mesai saati dışında konserler veren, insanları hayat kurtarmaya teşvik eden Dr. Selçuk Köse, 17 Mart’ta koronavirüse yakalanmıştı.

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