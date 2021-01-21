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21.01.2021 - 19:07 | | DHA

Selçuk Özdağ'a saldırı olayında yeni gelişme! Yakalama kararı çıkarıldı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, firari 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Selçuk Özdağ'a saldırı olayında yeni gelişme! Yakalama kararı çıkarıldı

Selçuk Özdağ, 15 Ocak günü Çankaya ilçesine bağlı Cevizlidere Mahallesi'ndeki evinin önünde 5 kişinin saldırısına uğradı. Yaralanan Özdağ, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, saldırganlardan G.T. ile A.G. gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Olay yeri güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu kimlikleri tespit edilen firari şüpheliler ise yapılan operasyonlara rağmen yakalanamadı. Bunun üzerine soruşturmayı yürüten savcının talebiyle, Ankara Sulh Ceza Hakimliği tarafından 3 şüpheli hakkında 'kasten yaralama' suçundan yakalama kararı çıkarıldı.    

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