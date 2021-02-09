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09.02.2021 - 17:52 | | DHA

Selçuk Özdağ'a saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ankara'da Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik gerçekleştiren saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, geçen 15 Ocak'ta Çankaya Cevizlidere Mahallesi'ndeki evinden çıkıp otomobiline bineceği sırada arkasından gelen bir grubun sopalı saldırısına uğradı. Yaralanan Selçuk Özdağ, hastanedeki tedavisinden sonra taburcu edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, güvenlik kamera görüntülerinden saldırganların kimlikleri tespit edildi. Olayın hemen ardından yakalanan şüphelilerden G.T. ve A.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Saldırıyla bağlantılı oldukları tespit edilen 5 kişi de daha sonra polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü 'kasten yaralama' suçundan tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 5 oldu.

Selçuk Özdağa saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıya ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Twitter'da yer alan ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, apartmandan çıkarak aracına yönelen Özdağ'a arkasından gelen kişinin sopa ile saldırdığı görüldü. Bu kişiye karşılık veren Özdağ'a, diğer bir kişinin de saldırdığı görüldü. Şüphelilerin olaydan sonra kaçması da güvenlik kamerasında yer aldı.

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 9 Şubat 2021 )Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 712 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 636 kişinin testi pozitif çıktı, 98 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1310 oldu, 8 bin 109 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 437 bin 382'ye yükseldi.
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