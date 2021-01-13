Selin Cebeci kimdir, neden öldü, nerede ve ne zaman vuruldu? Selin Cebeci cinayeti - olayı nedir?

Ansızın yaşanan, hiç beklenmedik anda dehşete maruz kalan isimlerden biri de Selin Cebeci...Henüz 10 yaşındayken bir maganda tarafından hayatını kaybetti. Bugün ise sosyal medyada Selin Cebeci için adalet cümleleri adeta akıyor. Peki Selin Cebeci kimdir, neden öldü? Selin Cebeci cinayeti ne zaman oldu? İşte Selin Cebeci olayı hakkında merak edilenler...

SELİN CEBECİ KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ, NEREDE VURULDU?

Olay, 12 Ağustos 2019 tarihinde, Erdek'in Ocaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Eğlence mekanında güvenlik görevlisi Emrah Saltık (33) ile müşteri Erdem Turan (23) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle Erdem Turan, mekandan ayrıldı. Akşam saatlerinde taksiye eğlence mekanının önüne gelen Turan, yanında getirdiği pompalı tüfekle, kapıda nöbet tutan Emrah Saltık'a doğru ateş açtı. Saltık'ın eğlence mekanının içine kaçmasıyla ateş açmaya devam eden Turan, daha sonra taksiye binip, kaçtı. Olayda yaralanan 2'si ağır 5 kişi Bandırma Devlet ile Erdek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbine saçma isabet eden Mehmet Solaklar (46), olaydan bir gün sonra hayatını kaybetti. Olay gecesi, annesi Sinem ve babası Serkan Cebeci ile eğlence mekanında bulunan 10 yaşındaki Selin Cebeci de başına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Selin, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Hayatını kaybettikten sonra bağışlanan organlarıyla 5 kişiye hastaya hayat veren 10 yaşındaki Selin Cebeci bugün halen konuşuluyor.

SELİN CEBECİ'NİN ANNESİ BU AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI

Yaşanan olayla ilgili konuşan anne Sinem Cebeci, "Ne güzel herkesin elinde silah, sokaklarda silahlarla geziyor. Benim kızım gitti. Almış 19 yaşındaki bir çocuk eline pompalı, satın almak da çok kolaymış. Silah sahibi olmak çok kolaymış. Bunu ben daha yeni öğrendim. Hatta internetten bile alınabiliyormuş. Nasıl satın alınabiliyor, nasıl onda olur bu? .Olan benim kuzuma oldu. Keşke bana olsaydı da kuzuma bir şey olmasaydı. Bizim çabamız başka kuzuların canı yanmasın. Benim içimdeki acıyı ben tarif edemem ki" dedi.