Selin Ciğerci kimdir, hamile mi? Selin Ciğerci kaç yaşında, kiminle evli?

Geçtiğimiz sene Ekim ayında Tuzlaspor'da forma giyen Gökhan Çıra ile nikah masasına oturan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, bebek sahibi olmak için harekete geçti.

SELİN CİĞERCİ HAMİLE Mİ?

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu haberi takipçilerine duyuran Ciğerci, "2021 yılını sabırsızlıkla bekliyoruz. Uykusuz geceler heyecanı başladı” dedi.

Selin Ciğerci daha sonra yaptığı bir başka paylaşımda da, "Buraya çok mutlu bir anne adayı fotosu bırakıyorum. Biz işlemlerimize başladık. Dua edin bir aksilik olmasın, seneye evladımızı kucağımıza alalım" diye konuştu.

Ardından Instagram hesabından konuyla ilgili bir video yayınlayan Ciğerci, "Telefonlarım susmuyor efendim. Buradan doğum lekesi olan, doğum yapan hanımefendilere sesleniyorum."

"Keşke sizin gibi doğurma özelliğim olsaydı, doğum lekelerim olsaydı da sizlerin gözleri önünde geçirseydim bu süreci.”

“Benim inşallah ikiz çocuklarım olacak. Fazla dillendirmek istemiyorum. Ama beni sevenler bana dua etsin. Başka bir şey istemiyorum. Ben bu mutluluk duygusunu doğurmadan tadacağım. Doğurmakla anne olunmuyor biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Selin Ciğerci, Türk şarkıcı ve Instagram fenomeni. 2017'lerin ortalarından bu yana çıkardığı popüler şarkılar sayesinde günümüzde Türk pop müziğinin tanınan isimlerinden biri hâline geldi. İstanbul'da doğan Selin Ciğerci’nin babası ünlü bir hazır giyim firmasının sahibidir.

Selin Ciğerci, 1984 yılın dünyaya geldi. Baba tarafı Konya, anne tarafı ise Kastamonulu'dur.

Zeytinburnu’da bir gecekonduda büyüdü ancak babasının işleri iyi gidince hayatı da değişti. Selin Ciğerci, bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout’a katıldı. Selin Ciğerci, verdiği bir röportajda bir dönem Türkiye’nin en ünlü futbolcularından biriyle olduğu açıkladı ancak ismini verdi. Ayrıca bu kişi için söylediği “Bana çok pahalı hediyeler, yüzükler aldı. Hatta spor bir Porsche aldı” açıklamasıyla konuşuldu.

Demet Akalın, Fatih Ürek ve Kerimcan Durmaz gibi birçok isimle yakın arkadaş olan Selin Ciğerci, uzun bir süredir futbolcu Gökhan Çıra ile İstanbul'da nikah masasına oturdu.

2018 haziran ayında 'Beş Karat' isimli bir şarkı çıkaran Selin Ciğerci, 2019 yaz aylarında Hikaye isimli şarkısına klip çekmişti.