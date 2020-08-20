Sen Çal Kapımı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak?

Çarşamba akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Sen Çal Kapımı dizisi büyük beğeniyle izlenmeye devam ediyor. Hande Erçel'in ve Kerem Bursin'in başrolünde olduğu Sen Çal Kapımı dizisinin 6. bölümü dün akşam yayınlandı. Bugün yeni bölüm fragmanı için arayışa geçen izleyiciler, Sen Çal Kapımı 7. bölümde neler olacak merak ediyor. Peki Sen Çal Kapımı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEN ÇAL KAPIMI 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

SEN ÇAL KAPIMI 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan, Eda’yı paparazzilerden kurtarır. Hem de alacağı ödülü, Selin’le konuşmasını ve aylardır üzerinde çalıştığı sözleşmeyi umursamadan.

Eda, ilişkilerinin bambaşka bir boyut kazandığını düşünüyor artık. Ama gerçekten öyle mi? Ertesi gün Serkan Bolat ortadan yok oluyor, kimse nerede olduğunu bilmiyor. Selin hariç! Eda çıldırıyor bunu öğrenince. Selin ise aşırı mutlu.

Eda, Serkan’ın yokluğunda, önemli bir müşteriye imkansız bir işi bir günde bitireceğine söz vermiş bulunur. Serkan ortaya çıkınca ofiste kavga gürültü giderek büyür. Ekip Eda ve Serkan tarafında ikiye bölünür. Eda bir taraftan Serkan’ın nereye kaybolduğunu öğrenmeye çalışırken bir taraftan da müşterinin işini yetiştirmeye çalışır. Serkan ile Eda arasındaki gerginlik birlikte sabahladıkları bir gecede son bulacaktır.