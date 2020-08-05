Sen Çal Kapımı bu akşam yok mu? Sen Çal Kapımı 5.bölümü ne zaman yayınlanacak?

Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in başrolünde oynadığı Sen Çal Kapımı kısa bir süre önce yayın hayatına başladı. Sen Çal Kapımı dizisinin son bölümü 29 Temmuz tarihinde yayımlandı. Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmayacağı izleyiciler yeni bölüm ile ilgili araştırmalar başladı. Peki Sen Çal Kapımı bugün yayınlanacak mı?

SEN ÇAL KAPIMI BU AKŞAM VAR MI?

Yayın akışında Sen Çal Kapımı dizisinin bu akşam tekrar bölümü yer aldı. Yeni bölüm tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

SEN ÇAL KAPIMI 4.BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Eda, üst üste aldığı haberlerle strese girdi ve Serkan’ın kollarında uyuyuverdi yine. Üstelik bu sefer ciddi bir derdi var, Selin’le Ferit ev ziyaretine gelmek istiyorlar. Ancak beraber yaşanan bir ev yok ortada. Hazırlık yapmak lazım; vakit dar, yapılması gereken çok, Serkan’ınsa tüm düşündüğü iş, iş ve yine iş.

Eda’nın arkadaşları ise Serkan’ın Selin’le ilişki yaşadığına eminler. El ele göz göze yakaladılar onları. Eda evi hazırlamaya çalışırken bir taraftan da onları her şeyin yolunda olduğuna ikna etmeye çalışıyor. Eda, bütün gün misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için elinden geleni yaptıktan sonra hiç beklenmedik yerden gelen haberse artık sabrını taşırıyor. Ve işler çığırından çıkıyor.