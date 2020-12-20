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20.12.2020 - 11:28 | | DHA

'Seni çok yalnız bıraktım' yazan polis, evde ölü bulundu

Adana’da polis memuru Murat A., yakın zamanda evlendiği, İstanbul'da bulunan eşinin cep telefonuna 'Seni çok yalnız bıraktım. Ben evdeyim, anahtarı da doğal gaz sayacının üzerine bırakıyorum. Yalnız sen gel' mesajını gönderdikten bir süre sonra evinde karnından silahla vurulmuş olarak ölü bulundu.

'Seni çok yalnız bıraktım' yazan polis, evde ölü bulundu

Olay, sabah saatlerinde, merkez Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncü Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Polis memuru Murat A., evde bulunduğu sırada, kısa süre önce evlendiği, İstanbul'da bulunan eşinin cep telefonuna 'Seni çok yalnız bıraktım. Ben evdeyim, anahtarı da doğal gaz sayacının üzerine bırakıyorum. Yalnız sen gel' yazılı mesajı attı.

Murat A.’yı arayan eşi, ulaşamayınca telaşlanarak, Adana'daki yakın arkadaşına durumu anlatıp, kocasının evine giderek, kontrol etmesini istedi. Kadının arkadaşı, doğal gaz sayacının üstündeki anahtarı alıp, eve girdiğinde Murat A.'yı kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, Murat A.’nın karnından silahla vurulma sonucu öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ilk incelemesinin ardından Murat A.’nın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Soruşturma başlatılırken, Murat A.’nın intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Cep telefonun

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