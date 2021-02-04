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04.02.2021 - 07:00 | | PAŞA ALYURT Ankara

‘Seni de yakacağım kendimi de’ demiş

Ankara’nın Mamak ilçesinde bir ay önce, kendisinden ayrılan Sevgi Tekin’i (32) pencere camını kırarak girdiği evinde silahla vurarak öldüren katil zanlısı Gökhan Ağtaş (26) ile genç kadın arasında geçen telefon görüşmesine ilişkin bilirkişi raporu soruşturma dosyasına girdi.

‘Seni de yakacağım kendimi de’ demiş
PAŞA ALYURT Ankara

Milliyet’in ulaştığı raporda, olaydan önce defalarca ölümle tehdit edilen genç kadın ile katil zanlısı arasında geçen diyaloglar, cinayetin planlı olduğu ihtimalini kuvvetlendirdi.

Camı kırıp içeriye girdi

Bir binanın bodrum katında oturan Tekin’in evine camı kırarak giren Ağtaş, genç kadını ailesinin gözü önünde silahla vurarak öldürdü. Olayın hemen ardından gözaltına alınan Ağtaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bu arada, Tekin’in, ölmeden önce kendisini sürekli tehdit eden Ağtaş ile yaptığı telefon görüşmesinin, genç kadının ailesi tarafından kayda alındığı ortaya çıktı.

8 dakika 52 saniyelik görüşmede Tekin, zanlı Ağtaş’a, evinin çevresinde görüldüğünü söyledi. Genç kadının, “Niye dolaşıyorsun. Amacın ne, plan mı yapıyorsun nasıl girerim, nasıl öldürürüm diye?” ifadeleri görüşme kaydına yansıdı. Ağtaş, diyalog sırasında “Kendimi de yakacağım, seni de” ifadelerini kullandı.

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