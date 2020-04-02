Seray Sever kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda jürisi Seray Sever hangi dizilerde, programlarda yer aldı?

Hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasının jüri üyeleri merakla araştırılıyor. O isimlerden biri olan Seray Sever hakkında da meraklı arayış başladı. İzleyiciler tarafından Seray Sever'in yaşı, nereli olduğu, daha önce hangi projelerde yer aldığı öğrenilmek isteniyor. İşte Seray Sever kimdir? sorusunun yanıtı...

SERAY SEVER KİMDİR?

27 Şubat 1973'de İstanbul'da doğan Seray Sever, Türk sunucu, oyuncu, şarkıcı ve yapımcı.

Eğitim



Lise öğremini Doğuş Koleji'nde tamamladı. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur.

Müzik kariyeri



2006 yılının şubat ayında Seyhan Müzik etiketi ile 5 şarkılık Yeni Bir Karar adlı albümünü yayınladı. Bu albümde yer alan İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar adlı şarkıların video klipleri yayınlandı.

İş hayatı



2008 yılında dizi, TV programları, reklam ve sinema prodüksiyonları yapmakta olan şirket Zodyak Prodüksiyon'u kurdu. Tekin Acar Kozmetik ortaklığı ile dünyaca ünlü kozmetik üreticisi Kiehl's markasını Türkiye'ye getirdi.

Sunuculuğunu yaptığı programlar



Popstop (TRT) (1990)

Sabah Şekerleri (Atv) (1996)

ATV'de Pazar (Atv) 1996)

Seç Bakalım (Atv) (1998)

Şans Kapıyı Çalınca (Show TV) (1999)

Aşk Olsun (Atv) (2002)

Kripton (Show TV) (2002)

Popstar (Kanal D) (2004)

Turkstar (Kanal D) (2004)

Başka Yerde Yok (Cine 5) (2005)

Stüdyo 4 (Star TV) (2006)

Seray Sever ve Erkekler (Turkmax) (2007)

Sabahın Körü (Atv) (2007)

Her Şey Dahil (Turkmax) (2008)

Gel Konuşalım (2019)

Doya Doya Moda (2020-)

Yer aldığı video klipler

"Tavla" (Mirkelam) (1995)

"Hovarda" (Emel Müftüoğlu) (1995)

"İçim Yanıyor" (Seray Sever) (2006)

"Yeni Bir Karar" (Seray Sever) (2006)



Yer aldığı diziler



Güldüren Cazibe (1998)

Köstebek (1999)

Dadı (2000)

Evdeki Hesap (2000)

Kumkapı Olayı-Üzgünüm (2000)

Ev Hali (2002)

Kurtlar Vadisi (2003)

Esir Şehrin Gözyaşları (2003)

Çocuklar Ne Olacak (2004)

Tatil Aşkları (2004)

Ünlüler Çiftliği (2005)

AB'nin Yolları Taştan (2005)

Erkeksen Seyret (2006)

Yalancı Romantik (2009)

Sıkı Dostlar (2009)

+18 (2011)

Küçük Hesaplar (2012)



Yer aldığı filmler



O Şimdi Asker (2002)

Banyo (2005)

Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (2007)

Maskeli Beşler: Kıbrıs (2008)

Manda Yuvası (2015)[1]